Situação ficou sete vezes pior na Av. dos Bandeirantes A média dos engarrafamentos no sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, zona sul, cresceu sete vezes às 19h dos dias úteis de setembro, na comparação com o mesmo período de 2010. Tabulação feita pela reportagem com base nos boletins de trânsito mostra que a via registrou, no último mês, 2,1 km de lentidão, ante 300 metros em setembro do ano passado.