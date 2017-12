Situação é causada por impunidade e subnotificação

São Paulo tem feito um trabalho interessante com relação ao número de homicídios, abaixo da média brasileira e dentro do patamar considerado satisfatório pela Organização das Nações Unidas (ONU). Isso é reflexo de medidas que vem sendo adotadas nos últimos anos, como a fiscalização dos bares e o controle de armas, principalmente nas periferias, onde acontece a maior parte dos crimes por motivos fúteis. Já quanto ao crime de roubo, há dois fenômenos que favorecem o crescimento histórico. Um é o agravamento da sensação de impunidade, que faz com que os criminosos, incluindo os menores de idade, pensem que cometer crime é um bom negócio. As medidas punitivas do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não estão sendo suficientes.

Outro fenômeno é o boletim de ocorrência virtual, uma nova possibilidade de as pessoas registrarem as ocorrências. Nós temos um problema chamado subnotificação, que é quando as pessoas não registram na delegacia os crimes que acontecem. As pessoas vítimas de roubos de pequeno porte, como celular, carteiras, tablets, acabavam tendo perda material e não registravam isso, pois tinham de perder horas na delegacia para serem atendidas.

Se não era o caso do roubo de um veículo, em que o dono precisava do boletim para receber o seguro, a vítima normalmente não fazia o registro. O que acontecia era um mascaramento da quantidade de roubos. Essa situação acabou tratada de outra maneira, que é fazer boletim de ocorrência pela internet. Muitas pessoas começaram a registrar essa ação e isso trouxe à tona o alto número de casos. Ainda vamos ter aumentos sequenciais até que essa questão da subnotificação tenha sua quantidade diminuída.