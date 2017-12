Situação do Grajaú vai melhorar até outubro, diz Sabesp A Sabesp informou que o fornecimento de água nos bairros da região do Grajaú vai ter a capacidade mais do que dobrada a partir de outubro, quando será inaugurado um reservatório que vai ampliar a capacidade de armazenamento de água de 10 milhões de litros para 25 milhões de litros. "Em razão do crescimento desordenado da região, com a presença de vários loteamentos irregulares, existe a possibilidade de eventuais intermitências no fornecimento de água neste ponto alto do bairro", informou a companhia.