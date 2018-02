Situação de São Paulo é 'crítica', diz ministra do Meio Ambiente

BRASÍLIA - A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, afirmou na tarde desta segunda-feira, 10, que a situação de abastecimento de água em São Paulo é "crítica" e "preocupante". Ela participou de uma reunião no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin, na qual o tucano apresentou uma lista de projetos para enfrentar a crise hídrica e pediu ajuda federal para arcar com os R$ 3,5 bilhões de investimentos previstos.

"Em outubro, tivemos 15 dias muito sensíveis de pouca chuva naquela região do Cantareira. Não está chovendo no Sistema Cantareira, agora ainda não está enchendo", afirmou a ministra. "Vamos ter de olhar o cenário após 30 de abril do ano que vem. Vamos saber como São Paulo vai comportar a administração desse sistema".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As declarações de Izabella contrastam com a fala de Alckmin, que disse nesta segunda que o Estado não passa por "nenhum racionamento" e que não há risco de desabastecimento para a população.