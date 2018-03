Sítio de pais de padre Marcelo é assaltado

O sítio no qual moram os pais do padre Marcelo Rossi - Vilma Aparecida e Antônio Rogério Rossi -, em Itupeva (SP), foi assaltado anteontem, às 7h30. Seis homens armados com revólver e metralhadora levaram R$ 2 mil em dinheiro, joias, terços, escapulários, óculos escuros, um computador, um crucifixo, dois sacrários e 11 relógios. Dois ladrões foram presos e a polícia recuperou parte dos pertences roubados.

Na hora do assalto, o pai do padre, de 68 anos, estava com o caseiro no sítio, que não tem sistema de alarme ou segurança. Os homens dominaram o caseiro, recolheram os pertences durante cerca de uma hora e fugiram. A polícia foi acionada e um dos ladrões, de nome não informado, foi detido no mesmo dia em Itupeva. Na manhã de ontem, Rogério Souza Silva, outro participante do roubo, foi preso em casa, na Vila Joaniza, zona sul de São Paulo.

Silva era presidiário foragido e já estava sendo procurado pela polícia por outros delitos. Ele está envolvido em outros assaltos na zona sul. Acredita-se também que ele faça parte de uma suposta quadrilha que está agindo no interior do Estado, nas proximidades de Itupeva. Na casa de Silva foram encontrados, além dos pertences da família do padre Marcelo Rossi, uma metralhadora, um revólver calibre 38 e dezenas de balas 9 milímetros.

O boletim de ocorrência foi registrado na terça-feira na Delegacia de Polícia de Itupeva, mas, por causa do material encontrado e da prisão de Silva em Vila Joaniza, a investigação segue também no 80.º DP.

Silêncio. Ontem pela manhã, segundo o delegado de polícia Manuel Camassa, titular do 80.º DP, Antônio Rogério Rossi foi até lá para reconhecer os pertences e identificar Silva. O Estado entrou em contato com o pai do padre Marcelo, mas ele não quis falar sobre o assunto. "Não aconteceu nada", disse, e desligou o telefone. A Assessoria de Imprensa do padre também preferiu não confirmar o ocorrido. O religioso está em turnê de lançamento do seu livro, Ágape, e também não falou à reportagem.