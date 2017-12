Site tem 4,6 gigabytes de informação sobre SP

Um dos mapas também tem os perímetros de referências urbanas, como aeroportos, museus, universidades, hospitais, mercados, estádios e clubes. De acordo com o diretor do Departamento de Produção e Análise de Informação (Deinfo), Tomás Cortez Wissenbach, os dados vêm sendo sistematizados desde março. Trata-se de um processo complexo, já que na administração municipal operam vários sistemas diferentes - alguns deles desde a década de 70. "Divulgar os dados é uma forma que a Prefeitura tem de chamar a sociedade para pensar junto a cidade", afirma. "Não é possível fazer isso sem fornecer as bases para a população."

Também estão no ar dados sobre equipamentos de assistência social e de cultura e feiras livres.

O site é uma parceria com a Controladoria-Geral do Município, responsável pela Lei de Acesso a Informação. "O acesso a informação dá muitas oportunidades para que toda e qualquer ação na cidade, do poder público ou privado, tenha uma maior capacidade de estruturação, a partir do fato de que os dados são efetivamente divulgados de forma aberta", afirma o secretário Fernando de Mello Franco.

Contratações. Após a contratação de mais cem servidores, a Controladoria pretende estruturar um núcleo apenas para implementar ações de transparência na cidade.