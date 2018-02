Site sobre ruas, em novo endereço Foram quase 20 dias em que o Dicionário de Ruas ficou fora do ar - para desespero dos curiosos de plantão, que costumam recorrer ao site toda vez que se deparam com um logradouro público de nome diferente e querem saber o motivo do batismo. No último dia 20, a página na internet voltou a funcionar. Em endereço novo: www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br.