Site oficial da Parada Gay de São Paulo é alvo de hackers

SÃO PAULO - O site oficial da Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT) sofreu ataque de hackers no final da tarde desta segunda-feira, 6. Em destaque na página inicial do site consta a frase: "Deus criou o homem e a mulher, não existe a terceira opção! (site hackeado!)". Logo abaixo, há outra mensagem: 'Command tribulation! site hackeado, apaixo PL122!' (sic).

Veja também:

Parada Gay terá policiamento quase dobrado neste ano

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O PL122, ao qual o texto se refere, é o projeto de lei que visa tornar crime a homofobia. Quem acessa o link encontra uma citação bíblica creditada ao Romanos I e a frase "O salário do pecado é a morte, arrependam-se!".

Mais abaixo, na página inicial, há uma referência ao deputado federal Jair Bolsonaro. "Bolsonaro, mais um defensor da familia Brasilia, instituição criada por Deus, e promulgada pelos homens, de acordo com a constituição" (sic), diz o texto.