Site mostrará situação das linhas em tempo real A partir de segunda-feira, será possível acompanhar a situação do metrô paulistano pela internet, antes de sair de casa. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) colocará em seu site (www.metro.sp.gov.br) o aplicativo Direto no Metrô, que mostrará o movimento, em tempo real, das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás.