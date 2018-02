Site interativo traz fotos de SP No ar desde o fim de janeiro, o site www.geoportal.com.br/memoriapaulista traz imagens históricas da cidade com uma proposta interativa. Uma foto aérea de 1958 com toda a cidade - que lembra muito a ferramenta do Google Maps - é a porta de entrada para um passeio pela São Paulo de antigamente. Funciona assim: clicando em pontos da cidade, o usuário consegue visualizar fotos antigas daquele endereço. Mas a experiência não termina aí. O internauta também é convidado a revirar seus baús atrás de velhos álbuns de fotografias e a postar as imagens nos locais correspondentes. A ideia é construir uma galeria coletiva gigantesca de imagens de antigamente.