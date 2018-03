Site do NYT dá destaque ao caso Ontem, o site do New York Times, na seção Americas, dava destaque para o caso do atropelamento de ciclistas em Porto Alegre. Reportagem assinada por Myrna Domit, de São Paulo, e J. David Goodman, de Nova York, trazia detalhes sobre o caso e contava que o bancário Ricardo Neis estava internado em tratamento psiquiátrico.