SÃO PAULO - A partir da próxima segunda-feira, 21, o Metrô de São Paulo disponibilizará em seu site um aplicativo que oferecerá, em tempo real, um panorama de todas as operações da companhia. Serão noticiados atrasos, interferências e falhas em todas as linhas, bem como as causas dos eventuais problemas. As informações transmitidas pelo aplicativo serão baseadas em dados do Centro de Controle Operacional (CCO).