Site de gente bonita atrai inseguros

Maria E. Ornellas, de 21 anos

No Beautiful People

"Tinha escolhido um site só para gente feia, o The Ugly Bug Ball. Mas acho que eles rastrearam o IP do computador, viram que eu era do Brasil e não autorizaram. O Beautiful People tem muita gente nova. Acho que várias pessoas se candidatam ao cadastro no site por insegurança, para saber se são bonitas mesmo. E curioso é que nem são tão bonitas assim."

Rafael Soares, de 20 anos No Amor em Cristo

"As pessoas já puxam papo para casar"

"Sou espírita, não conheço muito o meio evangélico. Então, precisei estudar um pouco para conhecer o vocabulário. Também estou no site Divino Amor, que tem opções de xaveco (paquera) evangélico. Um exemplo é o "vamos louvar juntos?". O mais chocante foi perceber que as pessoas não estão ali para procurar namorado ou fazer amizades. Já entram procurando casar."

Daniel Fraiha, de 21 anos

No SexNation

"O site tem até um botão do pânico"

"É um site bem explícito. Coloquei foto de rosto e ninguém falava comigo. Tentei a imagem de um peitoral que peguei no Google. Não funcionou. Era muito pudico. Aí postei a foto de um órgão sexual. O site tem botão do pânico. Se alguém chega perto, você clica em um link e abre página fake do Google."