Site de consulta da Prefeitura é pouco confiável O site "De olho na segurança", lançado pela Prefeitura de São Paulo no início do ano para que a população pudesse pesquisar a situação dos locais que frequenta, ainda tem falhas e é pouco confiável. Mesmo casas que têm o alvará de local de reunião por vezes não são encontradas no banco de dados do site. Além disso, a página peca por não informar quais casas estão funcionando sem alvará, com anuência da Prefeitura.