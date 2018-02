Site da Turma da Mônica ensina previsão do tempo para crianças Na semana da criança, uma novidade da Turma da Mônica promete ajudar a garotada a decifrar os mistérios da meteorologia, tornando assuntos como frente fria, onda de calor e nevoeiro mais palatáveis aos baixinhos. Totalmente ilustrado, o novo site climakids.com.br estreou ontem. Em parceria com a empresa Climatempo, especialista nesse tipo de serviço, a página oferece serviços de fácil utilização para previsão do tempo no Brasil e no mundo.