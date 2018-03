Site da Interpol vai divulgar imagens de 46 objetos furtados de igrejas mineiras Um lote de 46 peças sacras subtraídas de igrejas históricas e museus de Minas Gerais será divulgado no banco de dados de bens culturais procurados da Interpol. A ação conjunta da Representação Regional da entidade no Estado e da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico vai disponibilizar, daqui a 30 dias, imagens dos objetos no site da polícia internacional. Entre as peças, estão esculturas de madeira policromada furtadas em 1992 do distrito de Milho Verde, em Serro, e esculturas do Museu Regional do Sul de Minas, em 1994. Ao todo, a Promotoria contabiliza oficialmente 689 peças mineiras desaparecidas, a maioria de 20 cidades - são 53 só de Ouro Preto e 44 de Mariana.