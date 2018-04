Site da Infraero traz dado errado de voos As informações sobre voos que a Infraero fornece em seu site (www.infraero.gov.br) nem sempre correspondem à realidade. O voo 3360 da TAM, por exemplo, constava como "finalizado" às 13h06 - quando, na verdade, decolou apenas às 16h13. De acordo com a assessoria do órgão, o status "finalizado" corresponde ao embarque dos passageiros. No começo da noite, a estatal corrigiu o horário de saída das 13h06 para as 16h. / N.C.