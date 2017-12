Site da Controlar registra instabilidade

A atualização do sistema causou instabilidade ontem no site da Controlar, empresa responsável pela inspeção veicular ambiental em São Paulo. Motoristas que tentavam gerar boletos para pagamento da taxa obrigatória de vistoria deparavam-se com mensagens como "Localize o número do Renavam no documento do seu veículo. Problema no processamento dos dados do veículo. Favor tentar novamente mais tarde." Segundo a empresa, o problema foi resolvido e 16.801 inspeções foram agendadas ontem.