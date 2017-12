Site da CET mostra o ‘mapa dos semáforos’

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) lançou um mapa que mostra ao vivo a situação dos 6 mil semáforos da capital paulista. Batizado de Sinal Verde, o serviço é atualizado pela central de operações da CET, situada na Rua Bela Cintra, no centro. Esse quartel-general do trânsito, por sua vez, recebe informações dos agentes de rua, que, ao ver um farol quebrado ou sem energia, devem comunicar imediatamente o problema. A ferramenta está no site da CET: www.cetsp.com.br.

Por volta das 16 horas, a grande maioria dos sinais da cidade estava funcionando, de acordo com o “Sinal Verde” da CET: 6.051 estavam em operação, ante 15 com problemas. A tendência é de que a quantidade aumente nos dias de chuva, quando ocorrências como falta de luz elétrica são frequentes em decorrência da queda de árvores e outros incidentes.

Segundo Sérgio Torrecillas, diretor de Sinalização e Suporte à Fiscalização de Trânsito da CET, no futuro, o site será alimentado pelos próprios semáforos, que estão sendo equipados com um serviço de rádio, para enviar o sinal à central.