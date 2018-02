Sistema viário ou Sistema Solar? Quer ir para Marte? Está logo ali, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Prefere Netuno (foto acima)? Fica em São Mateus, no extremo leste da cidade, a 500 metros da Rua Terra. Que tal Júpiter, o maior dos planetas do Sistema Solar? Fica pertinho do Parque da Aclimação, no bairro homônimo.