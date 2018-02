Sistema viário é precário na região

A ligação Jacu-Pêssego está conectando o ABCD, região importante socioeconomicamente, a Guarulhos e o aeroporto internacional. É uma ligação estratégica para a metrópole e precede a ligação do anel viário do Trecho Leste. Por enquanto, quem vem pelo Trecho Sul do Rodoanel está usando a Jacu-Pêssego como ligação. E essa avenida vai continuar sendo usada no futuro.

É correto haver ali em Itaquera uma centralidade. Ela deve estar em um ponto de convergência rodoferroviário. A Estação de Itaquera é o ponto de convergência máximo. Você tem a Linha 3-Vermelha do Metrô, a Radial Leste e a Jacu-Pêssego. O que essas obras farão é colocar essas vias em ligação, com capacidade de suporte adequada.

As vias que ligam hoje são de pouca capacidade para a demanda existente. A região leste é muito maior que muitas cidades do mundo, mas hoje é precariamente servida de sistema viário. Há problemas, como a lotação da Linha 3-Vermelha, que também precisam ser resolvidos. E a questão está sendo estudada na revisão do Programa Integrado de Transportes Urbanos (Pitu).

*É Urbanista