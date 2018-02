Sistema fora do ar impede registro de ocorrências durante toda a madrugada nas delegacias em SP

SÃO PAULO - Pelo menos desde a noite de segunda-feira, 6, está fora do ar o sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO), administrado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), que permite a elaboração de boletim de ocorrências.

Cidadãos comuns e policiais militares que se dirigiram até as unidades da Polícia Civil da capital paulista e da Grande São Paulo, entre a noite de segunda-feira, 6, e toda a madrugada desta terça-feira, não conseguiram registrar nenhuma ocorrência em razão da indisponibilidade do sistema pelo qual a Polícia Civil elabora os boletins.

O Centro de Operações da Polícia Civil (Cepol) confirmou que o sistema RDO realmente está fora do ar, mas não soube dizer se em todo o estado nem desde que horas. A reportagem do estadão.com.br verificou que o mesmo problema ocorre na região do Vale do Paraíba e da Baixada Santista.