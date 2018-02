Sistema falha e dificulta apostas na Mega-Sena O sistema de apostas das casas lotéricas da Caixa Econômica Federal ficou instável ontem em vários Estados, a dois dias do sorteio com maior prêmio da história (R$ 230 milhões). A falha nas operações causou lentidão no sistema e durou cerca de 1h30, entre as 11h e as 12h30, quando foi corrigida, segundo a Caixa. O problema foi causado por uma "falha de conexão com o satélite de transmissão de dados entre as lotéricas e a instituição", informou, sem precisar quais das 12 mil lotéricas do País foram afetadas.