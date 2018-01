Sistema é mais econômico que o presencial

As audiências presenciais envolvem custos elevados com transporte de presos, mobilização de agentes federais para escolta, insegurança nos traslados e risco de fugas - nas contas do órgão, o custo de uma audiência presencial é de R$ 6.208,37 por preso, enquanto a videoconferência sai por R$ 660,63, utilizando os mesmos equipamentos do projeto visita virtual. A economia financeira já pagou o investimento com os equipamentos, segundo o Depen.

Ao longo de 2012 foram realizadas 151 videoconferências judiciais, número superior ao de audiências presenciais nas penitenciárias federais - 127. As 151 videoconferências judiciais mobilizaram 51 servidores, a um custo de R$ 99.755,75, incluindo gastos com passagens e diárias. As 127 audiências presenciais, por sua vez, envolveram o trabalho de 372 servidores, com um gasto de R$ 788,4 mil para os cofres públicos. /RAFAEL MORAES MOURA