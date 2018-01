Sistema do bilhete único falha em estações do Metrô nesta 5ª

SÃO PAULO - Uma falha no sistema do bilhete único impediu o uso adequado do cartão por diversos passageiros na manhã desta quinta-feira, 24, em estações do Metrô de São Paulo. O problema, segundo o Metrô, gerido pelo governo do Estado, foi no software do serviço, administrado pela São Paulo Transporte (SPTrans), da Prefeitura.

A situação, que começou logo na abertura do sistema metroviário, às 4h40, agravou a superlotação da rede, levando à formação de filas enormes para entrar em algumas estações, como a Artur Alvim, na Linha 3-Vermelha, na zona leste da capital paulista.

Outras linhas atingidas pelo problema foram a 1-Azul e a 5-Lilás. O Metrô não informou quais estações desses ramais foram afetadas. Para agilizar o acesso dos usuários, a empresa abriu as catracas para as pessoas que não estavam conseguindo validar o bilhete único.

De acordo com a empresa, a situação por volta das 8h40 já havia sido totalmente normalizada no sistema.

Procurada, a assessoria de imprensa da SPTrans informou por telefone que o caso era uma questão pontual do Metrô e que ainda estava avaliando o que causou o defeito.