Sistema de registro de boletins de ocorrência em SP fica suspenso

SÃO PAULO - O sistema usado pela Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência em São Paulo ficou fora do ar das 5 às 7 horas da manhã desta quarta-feira, 29, para serviços de manutenção. Às 7h15, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) não tinha informação sobre a normalização do serviço.

A suspensão do sistema afetou todas as delegacias de polícia e unidades especializadas do Estado. Os cidadãos que precisaram do serviço tiveram duas alternativas para registrar ocorrências: acessar a Delegacia Eletrônica ou irem até uma das unidades da Polícia Militar que oferecem este serviço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prodesp afirmou que o dia e o tempo de parada do sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO) foram definidos conjuntamente com a "Polícia Civil, de forma a causar o menor impacto possível nas atividades."