Sistema de passaporte tem 4ª pane do ano Pela quarta vez em menos de três meses, o sistema de agendamento e emissão de passaportes da Polícia Federal ficou fora do ar. Ontem, das 7h às 16h, o site ficou indisponível em São Paulo e quem já tinha o documento pronto também não conseguiu buscá-lo. A PF orienta usuários que tinham agendamento para ontem que marquem novo horário ou voltem nos próximos dez dias, sem hora marcada. O problema afetou cerca de 800 pessoas e foi causado por uma falha no "provedor de banda larga", segundo a PF.