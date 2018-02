Sistema de passaporte tem 3ª pane em 2 meses O sistema da Polícia Federal (PF) de agendamento e retirada de passaportes registrou mais uma pane ontem. Das 7h às 12h, não era possível pedir o documento pela internet nem buscá-lo pronto nos postos da PF. Oficialmente, é a terceira pane do ano - outras duas aconteceram em janeiro. Usuários, no entanto, relatam que o sistema também caiu no dia 13. A PF não informou o motivo da falha.