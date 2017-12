Sistema de pagamento no Detran-SP está fora do ar desde sexta-feira

O sistema de arrecadação de taxas no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está fora do ar desde as 17h de sexta-feira, 28.

O Detran informou que o problema é nas agências do Banco do Brasil dispostas dentro das unidades de trânsito e dos postos Poupatempo na capital paulista. "As agências estão fora do ar em função de uma instabilidade no sistema do próprio banco", disse o departamento em nota.

O órgão afirma que já acionou o banco e cobra a resolução imediata do problema.

Os correntistas do Banco do Brasil foram orientados a fazer o pagamento das taxas dos serviços de trânsito pelo cartão de débito ou por outras bandeiras da rede bancária (Bradesco ou Santander).