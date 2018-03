Sistema de check-in da Gol sofre pane no Rio O sistema de check-in da Gol no Rio apresentou falhas ontem nos Aeroportos Santos Dumont e Galeão. Normalizado às 8h15, o serviço foi motivo de notificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) à companhia. A Gol nega que tenha ocorrido pane no Santos Dumont e afirma que obras no setor A do Terminal 1 do Galeão fizeram com que o atendimento fosse transferido ao setor B.