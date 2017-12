Sistema Cantareira tem nova alta e chega a 10,4%

O nível do Sistema Cantareira, principal manancial de São Paulo, voltou a registrar alta neste domingo, 22. Mesmo sem ter acumulado chuva no sábado, o reservatório teve o 17° dia consecutivo de crescimento no volume armazenado.

O aumento no volume foi de 0,2 ponto porcentual, passando de 10,2% no sábado para 10,4% neste domingo, de acordo com boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). No primeiro dia de fevereiro, quando sofreu queda pela última vez, o índice era de 5,0%.

Não houve acúmulo de chuva nas últimas 24 horas. A pluviometria acumulada em fevereiro, de 266,5 milímetros, já é cerca de 34% superior à média histórica para o mês inteiro, de 199,1 mm.

Responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, o manancial subiu 5,4 pontos porcentuais só no mês de fevereiro. Além da presença das chuvas, a redução do volume de água retirado ajuda a explicar o aumento do Cantareira. Há um ano, a Sabesp captava 32,6 mil litros por segundo. Atualmente esse número é de 11 mil litros por segundo, cerca de 66% menor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atual cálculo da Sabesp para a capacidade do manancial, que chegou a passar oito meses sem nenhuma alta em 2014, inclui duas cotas do volume morto - água represada abaixo dos túneis de captação. A primeira, de 182,5 bilhões de litros de água, foi adicionada em maio e a segunda, de 105 bilhões de litros, em outubro.

Apesar das chuvas, esses volumes de água ainda não foram recuperados.

Outros mananciais. O nível de outros mananciais também cresceu. Assim como o Cantareira, o sistema Alto Tietê subiu pelo 17° dia seguido e alcançou 18,2% da capacidade - número que já considera um volume morto de 39,4 bilhões de litros. As chuvas na região que totalizaram uma pluviometria de 0,8 mm contribuíram para esse aumento.

O sistema Rio Claro também subiu. Passou de 35,2% para 35,3% de armazenagem.

Com índice de chuvas já superior à média histórica do mês, o volume armazenado no Guarapiranga manteve-se estável neste domingo. O reservatório está com 57,5% da capacidade.

Também manteve-se estável o volume do sistema Alto Cotia, que registra 36,6% de armazenamento. O Sistema Rio Grande baixou de 83,9% registrados no sábado para 83,6% neste domingo.