Sistema Cantareira sobe pelo nono dia consecutivo

SÃO PAULO - O principal manancial de São Paulo, o Sistema Cantareira, subiu pela nono dia consecutivo neste sábado, 14, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Outros três reservatórios (Alto Tietê, Rio Grande e Rio Claro) também tiveram aumento do nível de água armazenada. Já o Guarapiranga e o Alto Cotia registraram queda.

Com aumento de 0,2 ponto porcentual, o mesmo desta sexta-feira, 13, o Cantareira chegou a 7,1% de sua capacidade, contra 6,9% do dia anterior.

Sobre a região do manancial, a pluviometria foi de 15,9 milímetros. O volume fez a chuva acumulada de fevereiro saltar para 161,8 mm, o que já representa 81% do esperado para o mês. O atual cálculo da Sabesp já considera duas cotas do volume morto, uma de 182,5 bilhões e outra de 105 bilhões de litros de água, que foram acrescentadas em maio e outubro de 2014, respectivamente.

Outros mananciais. Proporcionalmente, o sistema de abastecimento que teve maior aumento foi o Alto Tietê, que aumentou 0,4 ponto porcentual e passou de 13,3% para 13,7%, beneficiado pelo grande volume de precipitação. Sobre a região, choveu 34,5 mm entre sexta-feira e este sábado.

Já os Sistemas Rio Grande e Rio Claro subiram 0,3 e 0,1 ponto porcentual, respectivamente, e alçaram 80,2% e 31,9% da capacidade.

Sem o registro de chuvas, o Guarapiranga e o Alto Cotia caíram neste sábado. O primeiro recuou de 55,2% para 55%, enquanto o segundo, de 34,3% para 34,2%.