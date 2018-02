Sistema Cantareira segue em queda

SÃO PAULO - Com as chuvas do início de novembro perdendo as forças o Sistema Cantareira voltou a cair neste domingo, 9. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado São Paulo (Sabesp), o nível do reservatório caiu de 11,5% para 11,4%. A chuva só deve voltar a cair sobre as represas que foram o sistema a partir da próxima quarta-feira, 12, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe).

Ainda de acordo com a Sabesp, o Alto Tietê também teve queda 0,1 ponto percentual de um dia para o outro, chegando a 8,3% da capacidade. A previsão do Cptec é que chova sobre o reservatório apenas após a quinta-feira, 13. Mesmo com a estiagem severa e previsão de seca para os próximos dias, os dois reservatórios registram uma entrada de água maior neste início de novembro do que todo o mês outubro.

Visita. Nesta segunda-feira, 10, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) se reúne com a presidente Dilma Rousseff (PT), em Brasilía (DF), para discutir a crise hídrica em São Paulo. Em uma entrevista coletiva no sábado, 8, Alckmin disse que pode usar recursos do Orçamento Geral da União (OGU) nas obras e investimentos na rede de abastecimento paulista.