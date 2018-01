Sistema Cantareira se mantém estável pelo 2º dia

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira se manteve estável pelo segundo dia seguido nesta terça-feira, 30, mostram dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Em decorrência da chuva que atingiu a região, o reservatório, o principal que abastece a Grande São Paulo, registra 7,3% de sua capacidade, o mesmo nível que na segunda-feira, 29.

No Sistema Alto Cotia, o nível também permaneceu estável, em 31,6%.

Outros reservatórios que também fornece água para a Região Metropolitana de São Paulo observaram alta. Caso do Sistema Alto Tietê, onde houve um aumento do nível acumulado, passando de 12% para 12,2% de um dia para o outro. No Guarapiranga, o acréscimo foi de 0,1 ponto percentual, fazendo o nível da represa ser elevado para 45,6%.

Já o Sistema Rio Grande, com 72,4% da capacidade nesta terça-feira, ficou acima dos 71,9% de segunda-feira. O Rio Claro, por sua vez, registrou 33,6%, ante 33,5% no dia anterior.