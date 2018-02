Sistema Cantareira fica estável e outros caem

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira, que abastece 5,4 milhões de pessoas na Grande São Paulo, ficou estável nessa quarta-feira, 29 com 20% de sua capacidade. O manancial caiu pela primeira vez em 85 dias na terça-feira, 28, de 20,1% para 20%. É o que revelam os dados divulgados diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A maioria dos mananciais registrou queda, com exceção do Rio Claro, que subiu, e do Rio Grande, que ficou estável.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já se for considerado o novo método de cálculo da Sabesp, que divulga o índice negativo do manancial (que opera somente com o volume morto), o nível do Cantareira caiu para - 9,3%. A companhia passou a publicar este índice após determinação da Justiça. A liminar que obriga a Sabesp a dar esta informação foi concedida em 16 de abril pelo juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 7ª Vara de Fazenda Pública, a partir de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPE) no dia 10 de abril.