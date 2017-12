Sistema Cantareira e outros três têm aumento da água

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira apresentou crescimento de 0,2 ponto percentual nesta sexta-feira, 13, conforme dados da Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Sabesp). Dessa forma, o reservatório passa a ter 6,9% de reserva de sua capacidade total. Outros três sistemas que abastecem de água a Região Metropolitana de São Paulo tiveram aumento.

O Alto Tietê subiu de 13,2% para 13,3%. Já o Rio Grande passou de 79,8% para 79,9%. O Rio Claro, por sua vez, variou de 31,7% para 31,8%.

Estáveis ficaram os Sistemas Guarapiranga, com 55,2% da capacidade total, e o Alto Cotia, com 34,3%.

Comparativamente, houve menos chuva entre quinta-feira,12, a e sexta-feira, 13, do que nos dois dias anteriores. No Cantareira, por exemplo, a pluviometria acumulada foi de 2,1 milímetros, contra 3 mm no período anterior.

No Guarapiranga, no Alto Tietê, no Alto Cotia e no Rio Grande não houve registro de chuva nesta sexta-feira.