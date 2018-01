Sistema Anchieta-Imigrantes terá operação especial no feriado

A concessionária Ecovias informou na tarde desta quarta-feira (27) que entre 250 mil e 340 mil veículos devem descer à baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes no feriado de Páscoa. Administradora das rodovias Anchieta e Imigrantes, a Ecovias vai implementar operações especiais nos períodos de pico de trânsito, tanto na direção do litoral quanto no retorno à capital.

Às 11 horas da quinta-feira (27), o sistema começa a operar no esquema 7x3. Nessa operação, que vale até 14 horas da sexta-feira (28), duas pistas da Anchieta e a pista nova da Imigrantes darão vazão ao trânsito ao litoral. A subida da serra será feita pela pista norte da Imigrantes.

Já a operação de retorno ocorre no esquema 2x8, sendo que as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta funcionarão com fluxo direcionado à capital. Quem quiser descer para a Baixada Santista terá de ir pela Anchieta. O Sistema Anchieta Imigrantes volta operar normalmente às 23h59 do domingo (31), informou a Ecovias.