Sistema Anchieta-Imigrantes tem queda de 22% no número de acidentes

SÃO PAULO - O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registrou queda de 22% no número de acidentes durante o Natal e Ano-Novo de 2011, em comparação com o ano anterior, de acordo com dados da concessionária Ecovias.

Foram 316 acidentes, com 232 pessoas feridas, sendo 11 delas em estado grave. Nenhuma morte foi registrada. Em 2010, foram 405 acidentes que deixaram 307 feridos - 11 delas em estado grave - e quatro mortos.

Os dados de 2011 consideram o período entre 0h do dia 22 de dezembro, quinta-feira, e 23h59 do dia 2 de janeiro, segunda-feira. Já em 2010, a contagem foi realizada desde a 0h do dia 21 de dezembro, terça-feira, e encerrada às 23h59 do dia 3 de janeiro, segunda-feira.

Em relação ao tráfego, no período foi registrada a passagem de 904 mil veículos pelas praças de pedágio de Anchieta e Imigrantes no sentido litoral. O volume ficou dentro da expectativa da concessionária, que aguardava a passagem de 750 mil a 1,1 milhão de veículos para o período. Em 2010, foi registrada a passagem de 1 milhão de veículos durante os feriados de Natal e ano-novo.

O SAI é formado pelas rodovias Anchieta, Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá).