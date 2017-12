Sistema Anchieta-Imigrantes registra pontos de lentidão na volta do feriado

SANTOS - Esta sexta-feira, 2, foi um dia de intenso movimento nas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes. Dos 453 mil veículos que desceram a serra em direção à Baixada Santista , a partir do último dia 29, a fim de passar o réveillon à beira-mar, pelo menos 331 mil já retornaram à capital até as 18 horas. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, foi observada lentidão nas Rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega e nos trechos de serra da Anchieta, em razão do tráfego intenso de veículos.

Às 17h50, foi implantada a Operação Subida. Uma média de 6 mil carros estavam subindo, enquanto 3 mil desciam para o litoral. A partir deste horário, começou a funcionar a operação 2 por 8, com apenas as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes direcionadas para a descida, enquanto as demais estavam destinadas à subida da serra, como ocorre nos finais de semana ou no término dos feriados prolongados.

Além da movimentação nas estradas, há intenso movimento de veículos na travessia de balsas entre Santos e Guarujá e na ligação com Bertioga. A espera no lado de Santos era de aproximadamente 30 minutos, com oito embarcações em serviço. Já na travessia Guarujá-Bertioga, seis balsas eram mantidas em operação.

O sol forte e a temperatura em torno de 35ºC, de acordo com a Climatempo, atraiu muita gente para as praias da região, até o final da tarde, quando trovões e relâmpagos fizeram muita gente abandonar rapidamente as areias.

São Sebastião. O primeiro fim de semana de 2015 no litoral norte promete lotar as praias da região. Isso porque a maioria dos paulistanos e quem reside no interior paulista entra em férias até o retorno das aulas. A nova leva de turistas que já desce a serra se juntará aos 2,5 milhões de turistas que permanecem em Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, aproveitando o forte calor até domingo.

O movimento na Rodovia dos Tamoios, principal via de ligação entre o Vale do Paraíba e Litoral Norte, estava um pouco acima do normal no final da tarde desta sexta-feira, 2, mas sem grandes congestionamentos. A situação é idêntica na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba.

O tráfego somente é intenso na Rodovia Rio-Santos, que liga Bertioga a Ubatuba. Há vários pontos de congestionamentos no retorno dos turistas das praias, especialmente na Praia Grande, em Ubatuba; em Maresias, em São Sebastião e também na Avenida da Praia, em Caraguatatuba.

Quem estiver no litoral norte neste fim de semana encontrará cinco praias impróprias para o banho de mar. São elas: Prainha (Caraguatatuba), Portinho (Ilhabela), Pontal da Cruz e Toque Toque Pequeno (São Sebastião) e Itaguá (Ubatuba).