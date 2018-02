Sistema Anchieta-Imigrantes receberá entre 60 e 95 mil veículos no feriado

SÃO PAULO - A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, estima que entre 60 e 95 mil veículos utilizem as rodovias para acessar o litoral ou retornar para a capital durante o feriado nacional de Finados. A contagem será iniciada às 0h de terça-feira, 1, e encerrada às 24h de quarta-feira, 2.

A previsão é de tráfego mais intenso rumo ao litoral entre às 10h e 13h de quarta-feira. Durante esse período, será implantada a Operação Descida, que disponibilizará sete faixas para a descida da serra e três faixas para a subida. Durante a operação, as duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes fazem o trajeto no sentido litoral. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

A partir das 17h de quarta-feira, a Ecovias prevê um movimento intenso no sentido São Paulo, reflexo do retorno do feriado. Para atender essa demanda, será implantada a Operação Subida, com o trajeto de descida sendo feito apenas pela pista sul da Anchieta e subida feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. A operação deverá ser mantida até às 21h.