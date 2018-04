Sistema Anchieta-Imigrantes deve receber até 140 mil carros no aniversário de SP

SÃO PAULO - Entre 85 e 140 mil veículos deverão seguir ao litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) durante o feriado do Aniversário da cidade de São Paulo, comemorado nesta quarta-feira, 25. A contagem teve início às 0h de terça-feira, 24, e deverá ser finalizada às 23h59 de quarta-feira, 25.

Pela previsão da concessionária Ecovias, empresa responsável pelas rodovias do SAI, o movimento de veículos no sentido litoral será mais intenso entre 8h e 12h de amanhã. Durante esse período, será implantada a Operação Descida (7x3), que disponibiliza sete faixas para a descida da serra e três faixas para a subida. Durante a operação, as duas pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes fazem o trajeto no sentido litoral. A subida será feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Para o retorno à capital, a previsão é tráfego mais carregado a partir das 18h. Para atender o volume de tráfego, será implantada a Operação Subida (2x8), que disponibiliza oito faixas para a subida da serra e duas faixas para a subida. Durante a operação, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta fazem o trajeto no sentido capital. A descida é feita somente pela pista sul da Anchieta.

Recursos Disponíveis. Durante o feriado, serão mobilizados 548 funcionários da Ecovias. A concessionária ainda disponibilizará um efetivo de 58 viaturas, composto por guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, viaturas de supervisão, ambulâncias UTI e de resgate. Para atender a demanda do período, a concessionária irá reforçar sua estrutura com 46 guinchos leves da Porto Seguro.