Sinfônica de Heliópolis segue para 1ª turnê fora

Integrantes do coral do Instituto Baccarelli cantaram ontem três músicas no saguão do Aeroporto de Cumbica para os 75 músicos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis (foto) que embarcaram para a Alemanha, em sua primeira turnê internacional. "Não acreditei quando os vi descendo as escadas rolantes", disse a violonista Graziela Oliveira, de 26 anos, que tem uma filha no coral. Os músicos vão se apresentar também na Holanda e na Inglaterra.