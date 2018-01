Sindicato usaria PCC para achacar caminhoneiros no litoral Integrantes de um suposto sindicato de transportadores fizeram extorsões e ameaças contra caminhoneiros e empresários, com tabelas de preços de fretes e exigência de comissões ou taxas, na Baixada Santista. A avaliação é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Segundo a investigação, o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Containers do Litoral Paulista (Sindcon) é uma representação irregular e funciona, na verdade, como um "sindicato do crime", que usava até o nome do Primeiro Comando da Capital (PCC) para cobrar taxas inexistentes.