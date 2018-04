Sindicato quer cassar liminar que limita adesão à greve na Fundação Casa

SÃO PAULO - O Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa) pediu na Justiça a cassação da liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que obriga o sindicato a manter 80% dos servidores da Fundação Casa durante a greve.

O pedido deve ser julgado na segunda-feira, 31. Caso não mantenha o porcentual de 80% de trabalhadores, o sindicato vai receber multa diária de R$ 200 mil. Segundo a Fundação CASA, a greve iniciada nesta sexta-feira, 28, teve adesão de 8,2% no Estado de São Paulo, A baixa adesão, de acordo com a instituição, equivale à média diária de faltas injustificadas registradas normalmente pela Fundação Casa.

Para a Fundação Casa, a greve é eleitoreira e sem causas. O Sitraemfa discorda do porcentual calculado pela instituição. Pelas contas do sindicato, 15% do trabalhadores aderiram à greve. "Esse número pode aumentar no fim de semana", disse o diretor de imprensa do Sitraemfa João Faustino.