Sindicato quer adicional de perigo e Carrefour, laudo O Sindicato dos Comerciários de São Paulo (Secsp) vai pedir na Justiça do Trabalho que os funcionários do Center Norte e do Lar Center recebam adicional por periculosidade, por causa do risco de explosão que a Cetesb afirma existir no local. O sindicato vai solicitar que o benefício - que representa 30% do valor do salário - seja pago de forma retroativa a todos os funcionários que trabalharam no local nos últimos cinco anos. O pagamento ficaria a cargo das lojas.