Sindicato patronal destaca gasto com renovação da frota

Por sua vez, o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) informou, em nota, que a remuneração das permissionárias e concessionárias em sua gestão seguiu "os parâmetros dos contratos vigentes desde 2003 e com total transparência e o IPCA (índice oficial de inflação usado pela reportagem) não reflete com exatidão a variação dos custos do setor". Destacou ainda o peso do reajuste acima de 20% no salário dos funcionários. Procurado no início da noite, o vereador Milton Leite não foi encontrado.