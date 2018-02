Sindicato oficializa final da greve de ônibus no Grande ABC

SÃO PAULO - Motoristas e cobradores oficializaram o fim da greve na Região do Grande ABC, na manhã desta sexta-feira, 3.

Por volta das 7 horas, o sindicato anunciou o término da paralisação, mas alguns ônibus ainda não estavam circulando em razão da dificuldade de comunicar o fim da greve aos trabalhadores. Às 9 horas, a categoria se reuniu para comunicar a decisão. Todos os funcionários retomaram ao trabalho depois das 10 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A greve, que teve início na quarta-feira, afetou os municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Diadema não foi afetada pois o transporte por ônibus naquele município é operado apenas pela prefeitura, sem a participação de empresas privadas.

Os funcionários pediram reajuste salarial. O Tribunal da Regional do Trabalho (TRT) determinou 7.8% de reajuste sobre o salário e aumento do vale alimentação.

CPTM. Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam normalmente na manhã desta sexta-feira, 3, dia seguinte à greve dos ferroviários que causou transtornos à moradores de 22 cidades da região metropolitana de São Paulo. O início das operações ocorreu às 4 horas e, segundo a assessoria da CPTM, o serviço em todas as 89 estações das seis linhas estão normalizados.

Já o Sindicato dos Metroviários de São Paulo aceitou, na quinta-feira, a proposta de aumento salarial do Metrô e desistiu de deflagrar a greve nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em assembleia na noite de quinta. A companhia propôs reajuste salarial de 8% e aumento no valor do vale alimentação. No início das negociações, os funcionários pediam reajuste de 10,79%, mas ao final reivindicavam 8,5%.