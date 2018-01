Sindicato e auditor alertaram fiscais, afirmam acusados Gravações da quadrilha do ISS reveladas nesse domingo, 10, pelo Fantástico mostram conversas em que os auditores fiscais afirmam que o Secovi (Sindicato da Habitação) e o ex-diretor de Arrecadação e Cobrança na gestão de Fernando Haddad (PT), Leonardo Leal Dias da Silva, teriam avisado-os sobre a investigação. No telefonema, Eduardo Horle Barcelos diz a Ronilson Bezerra Rodrigues que alguém do sindicato teria prometido não falar nada sobre o assunto se os fiscais também não falassem. A entidade disse ao programa que nenhum funcionário procurou os fiscais.