Sindicato dos guardas-civis vai à Justiça contra improviso O Sindicato dos Guardas-Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguardas-SP) entrou na terça-feira, primeiro dia da greve, com ação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o emprego de agentes na execução de tarefas de responsabilidade do Serviço Funerário Municipal. Desde o início da paralisação, os guardas receberam determinação de ajudar na condução dos carros que transportam corpos.