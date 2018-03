Sindicato das vans do Rio vai questionar proibição na Justiça

A medida, anunciada anteontem, vai começar a valer duas semanas após o estupro coletivo de uma turista americana e o espancamento de seu namorado francês em uma van. Os dois embarcaram em Copacabana, na zona sul, e pretendiam seguir para a Lapa, no centro. Depois do crime, Paes também proibiu a circulação de vans com insulfilm nos vidros e fixou multa de R$1.251,48.

As vans são o segundo meio de transporte mais usado pelos cariocas: levam, por dia, cerca de 900 mil pessoas, segundo o sindicato. Os trens e o metrô, em torno de 500 mil cada, e os ônibus, mais de 3 milhões.

Ao todo, cerca de 6 mil vans circulam no Rio oficialmente. Estima-se que haja outras 6 mil piratas. As vans surgiram na década de 1990 como transporte complementar, mas rapidamente superaram os trens e o metrô como opção preferencial de muitos cariocas. "O prefeito está tentando colar o caso do estupro na categoria propositalmente", afirmou o diretor jurídico do sindicato, Guilherme Biserra. "Há uma má vontade sistemática com as vans."